Taggia: l'effetto 'Sanremo' fa calare vistosamente le presenze ai 'Furgari', in molti chiedono un cambio di data

Da tempo e in molti hanno notato la concomitanza della serata dei ‘Furgari’ a Taggia con la serata finale del Festival di Sanremo. Una tradizione, quella dei fuochi in strada, che per la città tabiese è ovviamente irrinunciabile ma che, da alcuni anni è vissuta insieme alla kermesse canora matuziana, per l’anticipo della stessa di una settimana.

Più volte ci si è chiesto perché non si potesse evitare la concomitanza, anche in virtù delle molte dichiarazioni degli amministratori ponentini di voler fare ‘sistema’ ed evitare sovrapposizioni tra gli appuntamenti turistici. Ora anche alcuni taggesi prendono posizione, visto anche l’evidente calo di presenze ai ‘Furgari’, in particolare sabato scorso.

Secondo i presenti, infatti, la serata in onore dei festeggiamenti di San Benedetto ha visto molta meno gente nelle piazze e nelle cantine, un calo mai visto negli ultimi anni. In tanti hanno preferito la serata a Sanremo che, non solo consente di seguire il festival della canzone italiana, ma anche tutta una serie di eventi compreso il concerto in piazza Colombo con Biagio Antonacci.

Taggia e Sanremo a pochissimi chilometri l’una dall’altra non possono proporre due eventi così importanti nella stessa serata. In molti si augurano venga cambiata la data per far si che San Benedetto continui la tradizione.