Scatta la raccolta fondi per aiutare i cinghiali di Ventimiglia: in una settimana donati 190 euro

Corre su Facebook la raccolta fondi per Carmela, Anita, Agata ed Asia, i cinghiali di Ventimiglia. Da circa una settimana le Iene Vegane Liguria hanno promosso questa campagna per finanziare la copertura delle spese di cattura ed il sostentamento dei quattro ungulati in attesa del loro trasferimento al santuario per animali liberi, una struttura dove potranno vivere in libertà.



Il recupero dei cinghiali di Ventimiglia tenne banco per alcuni giorni nella città di confine ad inizio dell'anno. Dapprima le tante segnalazioni con foto e segni del passaggio degli animali, fino ad arrivare all'epilogo nei giardini pubblici Tommaso Reggio. Lì nei primi giorni di gennaio venne organizzata una operazione di cattura controllata con la paura da parte dell'associazione animalista che si potesse arrivare a ben altro triste epilogo, tanto che venne fatto intervenire un veterinario specializzato in questo tipo di attività.



Questo l'appello lanciato dalle promotrici dell'iniziativa: “...Oggi chiediamo ancora il vostro aiuto poiché Le nostre cinghialotte hanno bisogno di tanto granone, fioccato, frutta fresca. e verdura e noi stiamo già fronteggiando le ingentissime spese dovute all'intervento d'urgenza del veterinario che con la sedazione a distanza ci ha consentito di salvarle, tirandole fuori dai giardini pubblici in cui erano state rinchiuse agli inizi di gennaio. Ogni contributo, anche piccolo, è prezioso per i volontari che le accudiscono con amore, impiegando tempo, soldini ed energie per le loro amiche non umane”.



In 8 giorni sono già stati raccolti 190 euro ma il traguardo è di 600 euro. “Pensiamo che ogni gesto di solidarietà abbia un grande valore in sé, per almeno due buoni motivi: da una parte c'è l'aiuto pratico donato, indispensabile e vitale. Dall'altra c'è l'importante messaggio che contiene: che non conta la specie, che non importa se stiamo aiutando un cane, un umano od un cinghiale. L'importante è provare empatia per gli altri e riconoscere i bisogni di ogni essere senziente con il quale condividiamo il cammino” - concludono le promotrici della raccolta fondi.



Questa non è l'unica iniziativa avviata. Infatti oltre a questa campagna, è stata anche organizzata una cena di solidarietà per i cinghiali di Ventimiglia, in programma il 29 febbraio ad Albisola Superiore, in provincia di Savona.