Sanremo: seminario sulla fatturazione per edili e impiantisti ‘Prestazioni di servizi: reverse charge o iva?’

Si terrà lunedì prossimo a Sanremo, con inizio alle 19 a Palazzo Roverizio in via Escoffier, un seminario organizzato dalla Confartigianato dal titolo “Prestazioni di servizi: reverse charge o iva ?”. L’appuntamento, ad ingresso libero ed aperto a tutti, è rivolto in particolare alle imprese di edilizia, di impiantistica elettrica e termoidraulica, e di pulizia. Durante il seminario saranno infatti esaminate le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici.

Un momento di analisi e approfondimento su un’importante tematica fiscale, in merito ai presupposti per l’applicazione del reverse charge in determinate prestazioni, per evitare di incorrere in errori nella compilazione delle fatture che, anche involontariamente, potrebbero comportare conseguenze sanzionatorie.

L’incontro sarà tenuto da Emanuel Giardina (Responsabile Servizi della Confartigianato di Imperia). L’ingresso in sala sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima. E’ possibile prenotarsi presso la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.