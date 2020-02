Sanremo: questa mattina la presentazione al 'Borea', da oggi l'ospedale torna ad avere il 'Posto fisso di Polizia' (Foto e Video)

L'Ospedale di Sanremo ritorna ad avere il posto fisso di Polizia. L'attività di presidio è stata presentata oggi, alla presenza del Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, del Questore di Imperia Cesare Capocasa e del Direttore Generale di Asl 1, Marco Damonte Prioli.

Il presidio, riattivato dopo 5 anni di assenza, è collocato nell'avancorpo del padiglione Borea, nella nuova postazione ottenuta con i lavori di ammodernamento avviati presso lo stabilimento ospedaliero di Sanremo. Il servizio, viene svolto da un operatore qualificato incardinato nel Commissariato di Sanremo, presente nella postazione dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato.

Il Posto fisso di Polizia rappresenta il punto di riferimento per il personale sanitario e per l'utenza della struttura; un presidio a disposizione per ogni questione e per ogni problematica attinente alla sicurezza di tutti gli operatori, medici, infermieri, tecnici ed addetti alle varie mansioni, nonché dei degenti e dei loro familiari.

"Le aggressioni al personale sanitario sono atti odiosi che devono essere condannati perchè sono incivili oltre che criminali - sottolinea la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale - la presenza delle forze dell 'ordine nei presidi ospedalieri è un segnale importante. Ringrazio il Questore e le forze di Polizia per questa risposta, attesa dai cittadini onesti e dai lavoratori, che dà il senso della collaborazione tra le istituzioni per il bene dei cittadini".

"La riapertura del Posto Fisso di Polizia - afferma il Questore della Provincia di Imperia, dott. Cesare Capocasa - è stata fortemente voluta al fine di creare un presidio a disposizione per ogni questione o problematica attinente alla sicurezza, ma anche come prossimità e vicinanza alle persone che hanno bisogno di aiuto, e, quindi, un punto di ascolto qualificato. L'Ufficio in questione rappresenta, invero, un punto di riferimento per il personale sanitario e per la variegata utenza della struttura, che vede ogni giorno la coesistenza di medici, lavoratori addetti a svariate mansioni, degenti e loro familiari. La sua funzione primaria è garantire, in sinergia con i responsabili della struttura e, ove il caso, con gli operatori del pronto intervento della Volante e della Squadra Mobile, che le quotidiane attività del nosocomio, in particolare del Pronto Soccorso e dei reparti sensibili, si svolgano in tranquillità".

"Ringrazio il Questore - dichiara il Direttore Generale di Asl 1, Marco Damonte Prioli - per l'attenzione e l'impegno messo in campo per garantire la sicurezza ali 'interno dei nostri ospedali. La riapertura del presidio a Sanremo, dopo quello ali 'ospedale di Imperia, è un segnale importante per i cittadini ma anche per gli operatori sanitari che svolgono la loro attività al servizio dei pazienti e che, come testimoniano i recenti fatti di cronaca, spesso sono coinvolti in episodi di violenza fisica e verbale. L'accesso ai servizi e lo svolgimento dell 'attività di medici e infermieri deve avvenire in un clima di tranquillità sotto il profilo della sicurezza”.