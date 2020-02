Giornata Mondiale del Malato: domani negli Ospedali dell'ASL 1 orario visite ampliato dalle 11 alle 19

Martedì 11 febbraio 2020 ricorre la XXVIII Giornata mondiale del Malato, istituita da San Giovanni Paolo II. Un giorno speciale da vivere insieme, con la consapevolezza che anche un momento doloroso come quello della malattia può avere significato se viene condiviso con gli altri.



Per l’occasione, gli Ospedali di ASL1 amplieranno l’accesso ai reparti per le visite di parenti ed amici con orario continuativo dalle ore 11 alle ore 19 (ad esclusione dei reparti di Rianimazione, Ostetricia e Cardiologia/Utic che invece manterranno i consueti orari), ai degenti, inoltre, verrà servito un menù speciale di festa.



L’11 febbraio ad Imperia, sarà possibile conoscere le attività svolte dal Centro Tutela Diritti del Malato. Alcuni membri del centro saranno infatti presenti con una postazione nell’atrio dell’Ospedale di Imperia dalle ore 9 alle 15. Inoltre, la Giornata del Malato verrà celebrata all’Ospedale di Imperia con una messa dedicata domenica 16 febbraio, alle 16. Presso la Cappella di San Camillo dell’Ospedale avrà luogo la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Carmelo Galeone e Don Claudio Chiozzi, Direttori dell’Ufficio Pastorale della Salute. A chi lo desidera, verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.