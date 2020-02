Camporosso: un progetto per la rigenerazione urbana del centro storico, bando per i fondi dalla Regione

Il Comune di Camporosso pensa alla rigenerazione urbana del centro storico e lo fa partecipando ad un bando della Regione, per ottenere i contributi per il restyling della zona vecchia della città.

Lo ha deciso la Giunta in riferimento alla Legge regionale del 2018 che pensa al miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale degli edifici ed individua la rigenerazione urbana, quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo, dettando disposizioni per favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado. Il bando è dotato di fondi per 420mila euro anche se il massimo dell’importo finanziato sarà di 30mila euro.

Il Comune di Camporosso, con il progetto vuole far fronte ad una accentuata presenza di marginalità economica e sociale, per la contrazione delle attività e l’abbandono delle abitazioni. Ma anche alla presenza di edifici ed aree abbandonate sottoutilizzate con fabbricati obsoleti anche sul piano statico, tecnologico, energetico ed estetico. Il degrado edilizio è percepito anche per la fatiscenza degli edifici e delle copertura e per l’incuria degli spazi aperti di proprietà privata, in particolare ai margini del centro storico.

Il Comune ha quindi chiesto il contributo per il progetto, per un totale di 36.500 euro, dei quali 10.500 saranno finanziati dall’ente camporossino. Il responsabile del procedimento sarà l’Ing. Daniele D’Adamo, responsabile del settore Servizi Tecnici.