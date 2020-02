Anche nella nostra provincia domani si celebra la 'Giornata del Malato': le iniziative dell'Asl 1 Imperiese

Si celebra domani la 28a 'Giornata del malato', ricorrenza istituita il 13 maggio del '92 da Papa Giovanni Paolo II. Il Sistema sanitario regionale ha previsto diverse iniziative nelle Aziende sanitarie e ospedali della Liguria: menù speciali, orari di visita allargati e qualche azione pensata per chi sta vivendo un momento di sofferenza.

"Anche quest’anno i nostri ospedali hanno voluto dare ai pazienti qualche attenzione in più – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria-. Sono previsti orari di visita ampliati, menù 'speciali' e iniziative dedicate. Si tratta di piccoli gesti per dimostrare, anche in questa giornata, la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà per la propria salute. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti della Sanità ligure che ogni giorno lavorano con grande dedizione per prendersi cura dei nostri pazienti".

Le iniziative dell'Asl 1 Imperiese vedono l'orario di accesso ai reparti per le visite dalle 11 alle 19. I reparti di Rianimazione, Ostetricia e Cardiologia/Utic manterranno invece i consueti orari. Ai degenti, verrà servito un menù speciale. I membri del Centro tutela diritti del malato saranno presenti nell'atrio dell'ospedale di Imperia per illustrare l'attività del Centro, dalle 9 alle 15.

Domenica prossima alle 16, invece, sarà celebrata una messa dedicata presso la Cappella San Camillo dell'Ospedale di Imperia.