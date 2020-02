Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 10 a domenica 16 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO

SANREMO

11.00. Per il Giorno del Ricordo, cerimonia in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco) a cura dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

16.30. Per l’Università delle tre Età, Alfredo Schiavi presenta ‘Storia della tipografia’ - parte seconda. Biblioteca Civica, via Carli 1

18.00. Incontro pubblico sul tema delle pubbliche assistenze organizzato dal Partito Democratico. Partecipano Giovanni Lunardon (capogruppo Pd in Regione), Pietro Mannoni (segretario provinciale PD), Alessandra Pavone (consigliera comunale Sanremo), Luca Napoli (consigliere comunale Taggia). Federazione Operaia di Via Corradi

IMPERIA

10.00 & 10.45. Giorno del Ricordo e del Centenario dell’Impresa di Fiume di Gabriele d’Annunzio: deposizione di una corona di alloro alla lapide commemorativa, Benedizione del M.R. Can. Gianpiero Serrato e Saluto del Sindaco (Giardini Martiri delle Foibe, h 10) + conferenza ‘Da Fiume italiana all'Esodo Giuliano-Dalmata’ tenuta dal professor Pier Franco Quaglieni, Direttore del Centro Pannunzio (Sala consigliare della Provincia di Imperia, h 10.45)

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



17.00. Incontro pubblico da titolo ‘Il nuovo ospedale e la rete dei servizi socio-sanitari e di emergenza. Una scelta strategica per investire in sanità nella pro-vincia di Imperia’ organizzato dal Comune di Imperia e Distretto Sociosanita-rio n° 3 Imperiese. Auditorium della Camera di Commercio (info)

21.00. Incontro pubblico sul tema della politica sanitaria ligure con la partecipazione del Capogruppo PD in consiglio regionale Giovanni Lunardon, del Vice Presidente del Consiglio reg Assemblea Legislativa Giovanni Barbagallo, del Segretario Provinciale PD Pietro Mannoni e del Segretario cittadino PD Massimiliano Cammarata. Sede Pd, Via Carducci 65 a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Un poster per la Pace’: premiazione Concorso per gli alunni delle scuole medie ‘Il cammino della pace’. A cura del Lions Club Ventimiglia. Biblioteca Aprosiana e Chiostro Sant’Agostino, Piazza Bassi 1 (esposizione disegni fino al 15 febbraio)

BORDIGHERA

17.00. Testimonianza di Luciano Devescovi per la Giornata del Ricordo '..della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8

TAGGIA

12.00. #Ancintour: incontro di Anci Liguria per discutere di finanziamenti e opportunità per i Comuni (decreto fiscale 2019, legge di stabilità 2020, decreto milleproroghe 2020, decreti attuativi inerenti). Sala consigliare del Comune, via San Francesco

DIANO MARINA



9.00. #Ancintour: incontro di Anci Liguria per discutere di finanziamenti e opportunità per i Comuni (decreto fiscale 2019, legge di stabilità 2020, decreto milleproroghe 2020, decreti attuativi inerenti). Sala consigliare del Comune, Piazza Martiri della Libertà 3



21.00. Per ‘La Stagione del Teatro’, ‘La matematica dell'amore’ con Edy Angelillo, Michele La Ginestra. Politeama dianese



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

16.00. #Ancintour: incontro di Anci Liguria per discutere di finanziamenti e opportunità per i Comuni (decreto fiscale 2019, legge di stabilità 2020, decreto milleproroghe 2020, decreti attuativi inerenti). Sala consigliare del Comune, via Roma 50

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

SANREMO

11.00. Visita al Museo Daphne della Moda e del Profumo a cura della Direttrice Artistica Barbara Borsotto. Evento a cura di SIDEF (Società italiana dei Francesisti). Ritrovo davanti al Museo Daphne, Via Matteotti 17

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Pier Luigi Celli presenta il libro ‘Il potere, la carriera e la vita’ (ed. Chiarelettere). Partecipa il dott. Matteo Moraglia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA



15.30. Presentazione e illustrazione delle modalità di utilizzo e vantaggi servizi digitali per semplificare la burocrazia dedicati a imprese, associazioni di categoria e ordini professionali. Camera di Commercio, info 0183 793240



BORDIGHERA



16.15. Per la ‘Giornata del Ricordo’, conferenza del Professor Claudio Alberti - docente di Storia e Filosofia presso il Liceo A. Aprosio di Ventimiglia - sull’argomento del Massacro delle Foibe e l’Esodo Istriano. Introduce Christian Cavagna con alcune letture a testimonianza della vicenda. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

18.30. Per la Serie Happy Hour Musical, concerto di musica da camera di Trio Goldberg con Liza KEROB, viola, Federico HOOD, violino, Thierry AMADI, violoncello. In programma: Ludwig Van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Les Forçats de la route’: spettacolo di Albert Londres di e con Nicolas Lormeau. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



17.00. ‘Il Flauto a Napoli nel XVIII secolo’: conferenza di Hugo Reyne. Auditorium BMVR Louis-Nucéra I





MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VENTIMIGLIA



21.00. In occasione del Giorno del Ricordo, ‘Via da qui’: spettacolo sul tema delle Foibe e dell'Esodo Istriano-Dalmato al termine della Seconda Guerra Mondiale. A cura dell’associazione Liber theatrum. Teatro Comunale, ingresso libero, info e prenotazioni 338 6273449

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

VENTIMIGLIA

16.30. Incontro pubblico dal titolo ‘Lo spreco Alimentare e Medicinale con interventi di Claudio Morano (Scuola di Pace), Cristian Papini (Direzione Caritas Intemelia), Gabriella Andraghetti (Presidente Banco Alimentari). Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



20.00. Concerto in omaggio a Marcel Azzola, a cura dell'Associazione per la Promozione della Fisarmonica e del Bandoneon. Théâtre des Variétés

20.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)



20.30. ‘Le Lien’: spettacolo teatrale di François Bégaudeau con Pierre Palmade, Catherine Hiegel e Marie-Christine Danède. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 14 FEBBRAIO

SANREMO

16.30. Per l’Unitrè, intervento della dott.ssa Tiziana Zennaro, critica d'arte, su ‘Una nuova lettura del mito di Fetonte negli affreschi di Giulio Benso a Cagnes-sur-mer’. Sala degli Specchi del Comune

17.00. Nel ciclo ‘I Grandi Maestri della Massoneria italiana al Casinò di Sanremo’, il Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia Stefano Bisi interviene su ‘La Massoneria: un Universo’. Dialogherà con lui il prof. Aldo A. Mola, da decenni autore di documentate storie della Massoneria in Italia. Teatro dell’Opera del Casinò. Ingresso libero



21.15. ‘Tango y Amor’: spettacolo di danza a cura di Guillermo Berzins con la ‘Tango Fatal Company’. Teatro Centrale (più info)

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VENTIMIGLIA

21.00. Per San Valentino, rappresentazione teatrale ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare con la partecipazione di 40 attori. Evento a cura di Liber theatrum. Teatro Comunale (a pagamento), info e prenotazioni 338 6273449

FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. ‘Pain, amour et chocolat’ (14a edizione): esposizione dei migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato d’arte accompagnata da numerose animazioni. Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs, fino al 16 febbraio (il programma a questo link)

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00. ‘Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse’: cena di gala con spettacolo di artisti, musicisti, ballerini e cantanti di fama. Hotel de Paris Monte-Carlo - Salle Empire (più info)

20.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)

20.30. ‘Le Lien’: spettacolo teatrale di François Bégaudeau con Pierre Palmade, Catherine Hiegel e Marie-Christine Danède. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

20.30. Alla scoperta di Napoli con l'Ensemble Barocco di Nizza & Hugo Reyne (flauto) diretti dal M° Gilbert Bezzina. Musiche di Mancini, Scarlatti. Eglise du Voeu, St Jean-Baptiste





SABATO 15 FEBBRAIO

SANREMO



10.00-12.00. Incontro a cura delle Consulenti di Sanremo e Imperia de La Leche League Italia dal titolo ‘Sogni d’oro. Aspettative e gestione del sonno della famiglia che allatta’. Museo dei fiori a Villa Ormond, corso Cavallotti 113 (più info)

11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – Festival della Veka’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)

17.30. Per al rassegna ‘Fiori di carta’, presentazione di Camminare nella storia tra Monte Nero e la Valle Argentina (ed. Atene) di Marco Macchi. Presente l’Autore. Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

15.30. ‘Giraparasio’: passeggiata verso il Parasio con partenza dall'orologio di Via Cascione / angolo Via Carducci. Info e prenotazioni al 331 6992009

21.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante

BORDIGHERA

21.00. ‘Belvedere. Due Donne per aria’: spettacolo teatrale di e con Anna Mazzamauro e con Cristina Bugatty e con Sasà Calabrese. Regia di Anna Mazzamauro. Teatro del Parco (20 euro)

CERVO



20.00. Concerto benefico dei Shockin' Head di Ventimiglia e Gotham Crew di Sanremo a favore dell’associazione per i diritti dei disabili ‘La Giraffa a Rotelle’ di Imperia. Babilonia, Via Steria 47 (più info)



ENTROTERRA



SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.30. Per la rassegna ‘Storie dell’Italia interna’, L'appennino tosco-emiliano: presentazione del libro ‘Madri’ di Oreste Verrini (ed. Fusta). A cura dell’associazione ‘Amici di Francesco Biamonti. Presente l'autore. Centro polivalente ‘Le rose’

FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. ‘Pain, amour et chocolat’ (14a edizione): esposizione dei migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato d’arte accompagnata da numerose animazioni. Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs, fino al 16 febbraio (il programma a questo link)

MENTON



14.00. Inaugurazione della 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: apertura dei Giardini al pubblico Bovès (info) + alle 20.30, Giardini di Luce (info)

MONACO

10.00-19.30. 2° Torneo Internazionale di Buhurt Prime: Combattimenti medievali, luna-park e artigianato medievale. Espace Fontvieille (più info)

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.00. Concerto di Marie-Pierre Oudol e dei suoi musicisti con gli aneddoti e e canzoni di Edith Piaf. In prima serata: canzoni francesi, bossa e jazz con il gruppo Combojazzy, a cura dell'Associazione Monaco-Art-Music. Théâtre des Variétés

20.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)

22.30. Concerto di Tarkan. Le Sporting Monte-Carlo - Salle des Etoiles (info)

NICE



14.30 & 21.00. Carnevale di Nizza: Battaglia di Fiori (h 14.30) + Corso Carnevalesco illuminato (h 21). Piazza Massena (più info)



DOMENICA 16 FEBBRAIO

SANREMO



9.00. Escursione su un percorso agevole lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla Chiesa di Verezzo S.Antonio, info 391 1042608



10.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – Festival della Veka’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info)

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

16.00. ‘Concerto per harmonium’ del M° Giuseppe Venturelli. Musiche di Frescobaldi Bach, Verdi e Morricone. Evento a cura di SIDEF (Società italiana dei Francesisti). Ritrovo davanti al Museo Daphne, Via Matteotti 17

IMPERIA



21.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante



BORDIGHERA



16.30. Per l’Inverno Musicale’, concerto per due pianoforti a Otto Mani del Quartetto Respighi con Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria: pianoforte. Musiche di Dvorák, Gounod, Holst, Moszkowski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Smetana, Tschaikowsky. Palazzo del Parco (12 euro), info 184262882

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Mercato dell’Antiquariato in corso Regina Margherita (ogni terza domenica del mese)

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo, nelle piazze del paese (tutte le terze domeniche del mese)

FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. ‘Pain, amour et chocolat’ (ultimo giorno della 14a edizione): esposizione dei migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato d’arte accompagnata da numerose animazioni. Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs (il programma a questo link)

MENTON



9.00. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: dalle 9 alle 19, apertura dei Giardini al pubblico Bovès (info) + dalle 14.30 alle 16, Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil (info)

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2020’ con la partecipazione del Campione del Mondo Joshua Cheptegei: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)



16.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate