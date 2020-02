Il 70° Festival di Sanremo porta nelle casse Rai un ricavo di oltre 37 milioni di euro, +18% rispetto al 2019

Il 70° Festival di Sanremo si chiude con numeri record non solo all’Auditel, ma anche per le casse della Rai. Il direttore di Rai Pubblicità Antonio Marano ha snocciolato i numeri questa mattina in conferenza stampa: Sanremo2020 segna un ricavo pubblicitario complessivo di oltre 37 milioni di euro (37 milioni e 70 mila euro per la previsione). Un clamoroso +18% sull’edizione 2019. Il costo della manifestazione è stato in linea con il 2019, intorno ai 18 milioni di euro.



“Questo contro le polemiche, specie quando non si capisce l’importanza di certi artisti” ha dichiarato Marano in conferenza stampa.