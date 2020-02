70° Festival di Sanremo: Amadeus non trattiene l’emozione “Questa mattina è il momento più difficile, sono l’uomo più felice del mondo” (Foto)

È la mattina dei bilanci per Amadeus e per tutta la squadra del 70° Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico si è mostrato visibilmente commosso e non ha trattenuto l’emozione di fronte al sincero applauso della sala stampa.



“Questa mattina è la parte più difficile, sono l’uomo più felice del mondo - ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa - ho realizzato un sogno e tutto quello che è accaduto è quello che volevo fare sino da agosto. È stata una scommessa e una grande responsabilità, il numero 70 impone qualcosa di particolare rispetto al solito. Grazie al pubblico, perché è sovrano. Tra noi c’è stato molto gruppo”.



“Ora non vedo l'ora di tornare a Si Soliti Ignoti, ma quando si spengono le telecamere voglio essere una persona comune” ha concluso Amadeus.