Sanremo, entusiasmante Festival 2020 anche per il Casinò: 20% in più rispetto all'anno scorso

Sale affollate di turisti e di clienti provenienti da tutta Italia, dalla Francia e da molti paesi europei, eventi di grande rilevanza mediatica - come Opening Sanremo 2020, Gala della Stampa, Welcome party della Rai, Sanremo Story, Storie italiane - hanno decretato il grande successo di questa settimana festivaliera per il Casinò di Sanremo.

Un numero vale su tutti: nei giorni del Festival il Casinò - con più di diecimila visitatori - ha incassato € 1.278.000 con un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019: “Un grande risultato che premia il forte impegno profuso da tutto il personale del Casinò in termini di accoglienza, disponibilità e professionalità”, dichiarano il presidente del Casinò Adriano Battistotti e i consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo - “Siamo stati al centro dell’evento mediatico con il Galà della Stampa, l’Opening Sanremo 2020, diventato poi virale nelle trasmissioni Rai, con il Welcome Party della Rai dove sono intervenuti Amadeus e Fiorello e con la presenza nelle nostre sale dei protagonisti del Festival. L’ospitalità concessa a emittenti televisive e radiofoniche di livello nazionale ed una ristorazione versatile garantita sino a tarda notte hanno completato il contributo che il Casinò ha voluto offrire, facendo la sua parte, per il buon esito della settimana festivaliera, che quest’anno, ancor più di prima, ha coinvolto la città ben oltre i sette giorni dell’evento. Di questo va dato merito a tutta l’organizzazione della Rai ma soprattutto alla visione amministrativa del sindaco Alberto Biancheri, che ha saputo imprimere a Sanremo, in questo periodo così determinante dal punto di vista turistico, la centralità che merita”.