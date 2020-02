Giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, Pardini: "Persone che meritano di essere ricordate"

"Forza Nuova Imperia. Giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. I massacri delle foibe e l'esodo dalmata-giuliano sono una pagina di Storia che per molti anni l'Italia ha voluto dimenticare.

Nel 2005, gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il «Giorno del Ricordo», in memoria dei quasi ventimila nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure carsiche usate come discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda guerra mondiale.