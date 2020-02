Sanremo2020: tra il pubblico delle kermesse anche Dimitri Marotti,il 19enne eletto nel dicembre scorso ‘Il+bello d'Italia 2019 ad Avellino

Quest'anno il concorso di bellezza maschile, ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano assieme a Rudy Valli, dopo vari anni di affidamento gestionale, ritorna ad essere organizzato direttamente da Silvio Fasano che ha nelle intenzioni quello di far ospitare la Finale Nazionale 2020 in Riviera come ai 'bei tempi'. Alassio, Loano (qui vinsero Giorgio Mastrota nell'88 e Gabriel Garko nel '91), Diano Marina (Ettore Bassi nel '92 e Beppe Convertini nel '93).

Ora il concorso di bellezza maschile, nel suo titolo, è stato rinforzato dall’aggiunta della dicitura 'originale dal 1979', poiché nel corso di svariati anni, dal 1984 in poi, sono sorte diverse imitazioni che non hanno nulla a che vedere con il concorso originale dei fratelli Fasano, iniziato appunto dal 1979. E il titolo è: ‘Il + bello d’Italia originale dal 1979'.