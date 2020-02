Sanremo2020: successo per la settimana dedicata alla musica in Piazza Bresca

Si è conclusa questa sera con Luisa Corna, la settimana dedicata alla musica in Piazza Bresca, durante il Festival di Sanremo.



Spiegano gli organizzatori: "La collaborazione tra pubblico e privato e l’organizzazione di Simona De Melas con il coordinamento di Adriana Rombolà e la consulenza artistica di Christian Gullone ha realizzato un evento unico e di spessore che ha portato tantissimo pubblico per tutta la settimana ed in tutte le ore. Musica no stop dalle 16.30 all’1.30 di notte. Oltre 200 artisti hanno partecipato alle selezioni scelti 80 che si sono alternati per tutta la settimana andando dalla musica pop al rock, dal rap al jazz, dal blues al funky con una giornata intera dedicata alla musica al femminile e un importante collaborazione con il MEI di Faenza. Un’atmosfera magica e un pubblico delle grandi occasioni hanno fatto di Sanremo Sonora in Piazza Bresca la piazza più amata di Sanremo. L’organizzazione ci tiene a ringraziare il Comune di Sanremo e tutti i commercianti della piazza".