Sanremo2020: non solo artisti, anche la Polfer all'Ariston col progetto 'Train... To be cool' (foto)

Sono moltissime le iniziative collaterali che accompagnano ogni anno a Sanremo il Festival della Canzone Italiana. Tra di esse quest'anno anche tante di quelle proposte in materia di sensibilizzazione dalla Polizia di Stato, che ha deciso di proporre sfruttando l'ampia platea di pubblico che offre la kermesse canora sanremese. Tra queste “Train... to be cool”, con gli uomini del compartimento di Polizia Ferroviaria della Liguria che da lunedì fino a ieri, sabato, si sono mossi nel cuore dell'evento portando il loro messaggio. E tra di essi non poteva mancare una folta rappresentanza di agenti della stazione albenganese.

Tra piazza Borea d'Olmo, casa di Rai Radio2, radio ufficiale del Festival, ed il Teatro Ariston: con disinvoltura anche gli agenti si sono mossi all'interno del red carpet, nell'insolita per loro veste di “cacciatori di vip”. Oltre agli interventi con le scolaresche e con i ragazzi di Anfass in visita nella città dei fiori, i poliziotti si sono destreggiati in interventi radiofonici “braccando” cantanti, personaggi pubblici e protagonisti del mondo dello spettacolo per una foto, o un video, in posa con il volantino dell'iniziativa.

Il progetto, nato in collaborazione col MIUR con lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria e l’obiettivo di stimolare i ragazzi ad “allenarsi”, “formarsi” per essere “forti”, “in gamba”, da qui il nome “Train... to be cool”, non si fermerà però a Sanremo. Gli agenti continueranno nel loro percorso promulgativo con gli alunni delle classi terze medie e prime superiori in tutta Italia e anche nella provincia di Savona.