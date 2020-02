Sanremo2020: il Sindaco è orgoglioso del Festival "Un'edizione straordinaria per la città", consegnati sul palco 137 bouquet

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, (oggi in sala stampa seppur febbricitante) ha commentato con grande positività l’ultima serata del Festival e tutta la settimana: “Voglio fare i complimenti a tutta la Rai e ad Amadeus per quello che considero il ‘Festival dei successi’. Quanto vissuto dentro l’Ariston lo abbiamo visto ma ce ne è stato un altro in città, con numeri importanti. Abbiamo visto una città crescere e portare percentuali di incremento molto interessanti. Come Sindaco posso dire che, quest’anno abbiamo raggiunto un livello altissimo e ci metteremo a disposizione per continuare così. E lo abbiamo fatto grazie ad una città che si è messa a disposizione con il sorriso”.

C’è poi un passaggio sul ‘Festival in piazza’, il vero vincitore di quest’anno: “Un ringraziamento va anche al ‘’Gruppo Eventi’, un partner preziosissimo per fare in modo che la piazza funzionasse alla perfezione. Da sottolineare anche il lavoro fatto per la sicurezza tra forze dell’ordine e volontari. E’ stato fatto anche un formidabile lavoro dell’Orchestra compresi i maestri della Sinfonica di Sanremo”.

C’è poi un altro record in questo Festival, quello dei fiori e dei bouquet: “In queste serate sono stati consegnati 137 bouquet, con i quali abbiamo fatto una grandissima promozione del territorio. In questi giorni è anche passata l’umiltà di Amadeus, che ha saputo creare una straordinaria squadra ed un enorme Festival”.