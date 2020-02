La Nuova Miss per Sanremo 2020 è Camilla Romagnone, la Fascia Lady alla bellissima Marye De Jesus

Successo al Palafiori–Casa Sanremo per ‘Una Miss X Sanremo 2020…per dire No al Femminicidio’, la manifestazione, che si è svolta mercoledì 5 febbraio, è stata magistralmente condotta dalla bravissima giornalista e speaker radiofonica Simona Daversa.

Spiegano gli organizzatori: “Trentuno le partecipanti divise in due categorie MISS e LADY, oltre alle prime classificate: ‘Una Miss per Sanremo 2020’ Camilla Romagnone 17 anni di Camporosso Mare, premiata dalla modella, già Miss Val Nervia, Ilaria Salerno di Arma di Taggia e Marya De Jesus 37 anni Brasiliana residente ad Otranto ‘Una Lady X Sanremo’, premiata da Elena Secco, già Miss Val Nervia Lady, le altre vincitrici, classificate per la finale del 19 Settembre presso il Teatro Fellini di Cinecittà Studios di Roma, che hanno ricevuto direttamente le fasce dai componenti della giuria sono: con la Fascia consegnata dall’Attrice Lucia Cassini (Un Calcio al Cancro), Jessica di Natale 17 anni di Alessandria; la produttrice artistica Concetta Abruzzo ha consegnato la fascia (Miss Sorriso) a Siria Soddu di Torino; la Fascia (Pasta Fresca Morena) é stata consegnata dalla giornalista Emanuela Petroni a Valeria Zinghini, aspirante parrucchiera 23 anni di Bordighera; la fascia (Angezy Ely Hair Milano) è stata consegnata dal responsabile della ditta Italia F & G Salute e Benessere Adriano Zacchè a Ilenia Galliani 20 anni di Sanremo studentessa presso il DAMS; la (fascia Moda) è stata consegnato dalla Top Model Sara Giò a Chiara Di Benedetti di Roma; la fascia come Testimonial al (No al Femminicidio) è stata conferita dagli organizzatori Massimo Civale e Ivano Anfosso a Susanna Elisa Catellani giovanissima consigliere comunale di San Biagio della Cima. Il titolo (Miss Cinema) và a Carolina Gioni 18 anni di Lucca premiata dal cantante Albino Coppola. Tutte le partecipanti sono state pettinate presso il Centro in Forma di Stella Latteruolo di Sanremo dalla hair stilist Roberta Errico.

Le vincitrici di Una Miss per Sanremo 2020 parteciperanno per diritto alla finalissima del concorso nazionale per aspiranti attrici ‘Ragazza Cinema OK, Una Nuova Attrice per il Cinema Italiano’, nei giorni 18 e 19 settembre al Teatro Federico Fellini presso Cinecittà Luce Studios Roma.

Una ‘Miss per Sanremo 2020’, è stata organizzata dai fratelli Dino e Massimo Civale ed in particolare quest’ultimo ne ha curato ogni dettaglio e la regia, con la fattiva collaborazione del gruppo 29 luglio di Dolceacqua diretto dal responsabile Ivano Anfosso.

Tra gli ospiti musicali, il Vocalist d.j Paskal, diversamente abile che, grazie alla sua voglia di vivere, è riuscito a sconfiggere la malattia oncologica che l’ha visto direttamente protagonista con tutte le difficoltà di integrazione e di adattamento e poter continuare la sua professione come Vj e testimonial in prima persona del progetto ‘Un Calcio al Cancro’. Inoltre si sono esibiti il rapper nocerino Salvatore Molinari in arte SALVO, e la cantautrice Katya Chirico di Reggio Calabria.

Come avevamo anticipato le concorrenti sono state protagoniste di un Flash Mob… per dire STOP alla violenza contro le donne di tutto il mondo, in particolare a favore delle donne Cilene, che sui Social ultimamente hanno denunciato al mondo intero lo Stato dittatoriale del Cile per gli stupri e violenze che subiscono ogni giorno ad opera del governo Cileno.

Lo stesso evento è stato patrocinato dal Comune di Sanremo impegnato con il Centro Antiviolenza Provinciale per la tutela delle donne vittime di abusi e violenze e dall’Associazione sociale Donne a Testa Alta.

Le nostre ragazze nel pomeriggio sono state protagoniste di questo Flash Mob in piazza Colombo per dire ‘No alla violenza contro le donne’. sotto lo sguardo di una folla curiosa e impressionata, per manifestare percorrendo le principali vie di Sanremo, colorandole di rosso, unite in una suggestiva ed emotiva coreografia. ‘La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti’”.