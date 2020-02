Grazie a TIM spettacolari immagini di Sanremo vista dall’alto durante la serata finale del Festival

Ieri sera durante la serata finale del Festival sono andate in onda delle spettacolari immagini di Sanremo vista dall’alto. La protagonista è stata la paracadutista Roberta Mancino, campionessa nelle discipline freestyle, freefly, che con la sua tuta alare ha volato sulla città dei fiori per la pubblicità di TIM, Sponsor unico della kermese canora.

L’elicottero dalla quale si è lanciata da oltre 4000 metri ha seguito la paracadutista nelle sue evoluzioni aeree sopra il cielo di Sanremo che hanno mostrato la bellezza della costa e un panorama spettacolare.

La Mancino, negli spot TIM realizzati per il Festival - ideati da Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment dell’Azienda - è stata Angie “la donna connessione di TIM” e ha sorvolato anche le citta di Popoli (PE), Specchia (LE), Livigno (SO) e Pula (CA) facendo immergere il pubblico in sensazionali vedute aeree del nostro Paese sulle note della cover di Mina di “Stella stai” di Umberto Tozzi. Gli spot sono dedicati a TIM Super FWA, la nuova offerta di TIM che associa la qualità della rete fissa con quella mobile offrendo prestazioni elevate anche nelle zone non ancora raggiunte dalla fibra.