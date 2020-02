Sanremo2020: quest'anno 'Casa Sanremo' è stata un 'Festival', Russolillo "Tracciato un percorso per il futuro" (Video)

‘Casa Sanremo’ è da anni non più una collaterale del Festival ma è una parte integrante della kermesse canora matuziana. E, quest’anno, con l’inserimento di Rai Pubblicità e l’organizzazione di piazza Colombo, il ‘Gruppo Eventi’ guidato da Vincenzo Russolillo è ancora di più una costola del Festival.

Non più una semplice settimana di eventi a due passi dall’Ariston ma una unione, dettata anche dal ‘Red Carpet’ tra il teatro ed il Palafiori (passando per il palco di piazza Colombo), sempre più importante che fa pensare ad un futuro importante. Alla fine, anche per ‘Casa Sanremo’, un bilancio che non può essere che superpositivo: “Una settimana complessa e ricca di emozioni e sussulti. Non ci nascondiamo – ha detto Vincenzo Russolillo - che sia stata una ‘puntata zero’, in un progetto ampio che ha toccato l’intera città e ci ha visti coinvolti in modo esecutivo a fianco di Rai Pubblicità, nello sviluppo di una idea di ‘sana follia’. Abbiamo tracciato sicuramente un percorso per il futuro, per la visione e la visibilità del Festival e dare la possibilità di misurarsi con le grandi forze che questa città esprime, in un brand forte in Italia e nel Mondo. Siamo stati impegnatissimi su tutti i fronti per cercare di non commettere grandi errori. E’ stato bellissimo vedere piazza Colombi ‘viva’, con un ‘Red Carpet’ da guinness dei primati, arricchito dalla presenza dei protagonisti che ci hanno regalato tanta musica in molti orari. Per noi è un risultato che andrà analizzato e messo a sistema, per guardare con un occhio al futuro”.

Si può fare qualche numero sulle presenze? “Sono stati rispettati i numeri di piazza Colombo, concordati con le forze dell’ordine. In alcuni momenti della giornata erano inaspettati, come quelli del mattino mentre a ‘Casa Sanremo’ superiamo i numeri dello scorso anno. Abbiamo visto una affluenza superiore in città ed anche il Festival spostato all’esterno ha portato molta più gente anche all’interno del Palafiori”.

Lei pensava che potesse accade qualcosa del genere 13 anni fa? “E’ stato il mio sogno nel cassetto per 13 anni. Quest’anno ‘Casa Sanremo’ ha ricevuto la laurea, una bambina che è cresciuta ed ha dimostrato di saper far bene il suo lavoro. Oggi, con l’affiancamento della Rai, viene messa in condizione di essere vista in modo diverso”.

Ora bisogna già pensare al prossimo anno. C’è qualche novità già pronta? “In questi giorni se dicessi che non ho pensato all’anno prossimo sarei un bugiardo. C’è la volontà di espansione in questa struttura e vedremo come si evolverà con il Comune l’utilizzo di questo spazio. Ci sono diversi progetti in cantiere e grande sintonia con il Sindaco Biancheri e l’Assessore Sindoni ma anche con ‘Mamma Rai’. Spero che questa alchimia che si sta allineando possa portarci a consolidare progetti a lunga scadenza a Sanremo. Potrà esserci un bando ma anche strumenti che ci mettano nelle condizioni per poter lavorare. La nostra volontà è quella di andare avanti e spero che ci sia la possibilità di farlo serenamente come gli ultimi due anni”.

Si sente molto più ‘sanremese’ dopo 13 anni? “Io ho una sede a Sanremo e questo mi porta ad essere sanremese acquisito e non escludo che, se la vita mi porterà ancora di più qui, potrei pensare di vivere stabilmente nella città dei fiori”.

C’è spazio anche per una ‘leggenda’ di ‘Casa Sanremo’, ovvero Fofò Ferriere, il cuoco dell’area hospitality del Palafiori. Un cuoco che propone la sua cucina ed i suoi prodotti di eccellenza per una settimana: “Sono 13 anni che vengo a ‘Casa Sanremo’ e noi vogliamo coccolare i nostri ospiti a 360 gradi. Quest’anno ho portato una serie di prelibatezze da tutta Italia ed anche qui in Liguria ci sono delle eccellenze per una semplicità e la filosofia del gusto, gradita dai nostri ospiti. Abbiamo lavorato con un grande staff che mi ha supportato e sopportato ma ce l’abbiamo fatta. Viva Sanremo”.