Sanremo2020: la città ha 'vinto' il Festival, Di Baldassarre (Confcommercio) conferma "Incassi a '15%" (Video)

Alla fine del Festival di Sanremo il bilancio non può che essere positivo sul piano degli ascolti, dell’interesse che ha suscitato la manifestazione e dell’impatto mediatico sempre più crescente a livello nazionale ed internazionale. Ma, in chiave locale bisogna fare i conti con… i conti economici. E, secondo quanto ci ha detto il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre, Sanremo ha sicuramente ‘vinto’ il Festival, anche grazie alle scelte messe in campo dall’Amministrazione.

“Abbiamo avuto un grande Festival della città e del commercio – ha detto - perchè, a differenza degli altri anni è partito prima. Abbiamo visto il ‘carrozzone’ in movimento anche nelle settimane precedenti e, quest’anno abbiamo avuto ottime sorprese. Grande successo per aver portato il Festival ‘fuori’ e sono felice che l’Amministrazione sta lavorando su questa linea potendo consentire ai turisti di vede i personaggi in giro per Sanremo, regalando quella ‘magia’ che mancava da tempo”.

Nelle ore scorse sono arrivati anche i complimenti dell’Amministrazione regionale a quella matuziana, per il lavoro fatto in occasione del Festival: “Non faccio politica – risponde Di Baldassarre - ma, chi potrebbe non fare complimenti per i risultati ottenuti dall’Amministrazione. Non solo a livello mediatico e di share o in città perché è palpabile vedere che si nota una crescita di Sanremo. Tutto questo senza accontentarsi mai, perché piazza Colombo deve essere un inizio dell’idea messa in campo quest’anno. Dobbiamo portare gli artisti in giro per la città, per noi sarebbe importantissimo”.

E in tema di ‘soldoni’ c’è già un dato che possiamo fornire sull’aumento degli incassi? “Non ho ancora dati ufficiali ma, a sentire i colleghi, sentendo i pubblici esercizi possiamo notare già un più 10/15% di incassi. Ma anche gli alberghi sono soddisfatti con un incremento non solo a Sanremo ma anche a Bordighera ed Imperia. Per quanto riguarda i negozi è una problematica avere incassi importanti, ma non dimentichiamo che partono i saldi e quindi avremo riscontri importanti”.

Qualche polemica era emersa dai locali di piazza Colombo sulla rimozione dei dehors in occasione della settimana festivaliera. In questo caso ci sono dati sul lavoro svolto? “Non ho ancora dati specifici ma sono passato ed ho visto che c’era lavoro. Sono contento perché loro hanno vissuto il cuore della novità di quest’anno ma, secondo me, c’è stato lavoro anche se è cambiato. Questa settimana hanno fatto un servizio in piedi e non con quello ai tavoli”.

Sul piano artistico, infine, consiglierebbe un ‘Amadeus Bis’? “Visti i risultati io andrei direttamente all’Amadeus Ter!”