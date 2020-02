Sanremo2020: il bilancio del Sindaco Biancheri "Grazie Sanremo, ho visto una città che ha fatto 'squadra'" (Video)

Alla fine del 70° Festival di Sanremo è d’obbligo tracciare il bilancio e quale migliore istituzione se non quella del Sindaco per farlo. Alberto Biancheri ha sognato probabilmente molte volte, negli ultimi 5 anni e mezzo quando ha visto, nel pomeriggio dell’ultima giornata, dal terrazzino di Radio 103 dove abbiamo registrato l’intervista. Una marea umana che ha letteralmente invaso piazza Colombo, via Matteotti e le aree limitrofe.

Ma il primo cittadino matuziano ha voluto incentrare il suo intervento sulla positività con cui la quasi totalità dei suoi concittadini ha affrontato i problemi di ogni giorno, nel dover convivere con il ‘caos da Festival’. Una positività che non si vedeva da anni, forse dettata anche dal fatto che un po’ tutti, in particolare il commercio, ha goduto dell’aumento degli introiti ma che Biancheri ha voluto rimarcare: “E’ un qualcosa di straordinario e quando mi chiedono chi ha vinto il Festival, rispondo che questa volta ha vinto veramente la città. Perché è incredibile come i nostri cittadini hanno affrontato i disagi, sempre con il sorriso ed in maniera positiva. Sono fiero della città e della Rai che ha lavorato in modo straordinario. Anche oggi (ieri, ndr) siamo in piazza in mezzo ad una marea di gente e tutte le cose stanno funzionando bene, tra security, volontari, Amaie Energia che stanno facendo un lavoro straordinario”.

Nei bilanci degli operatori turistici, tutti hanno rimarcato il fatto che, mai come quest’anno, il Festival è stato vissuto già molti giorni prima della classica settimana clou: “Avevamo già avuto dati positivi nella settimana precedente al Festival, quando ci hanno parlato di molto più movimento degli anni scorsi. E’ stata una edizione innovativa che non potrà che ripetersi. Ne abbiamo parlato già con Amadeus, anche se al momento è ancora prematuro parlarne. Questo format deve però continuare perché è questo che la gente vuole”.

C’è anche un altro fatto da sottolineare, quello della collaborazione totale anche di quei commercianti tra i più penalizzati per aver dovuto rimuovere i dehors da piazza Colombo. Lo hanno fatto sottolineando che per la città era doveroso: “Mi ha fatto molto piacere ed era proprio questo lo spirito che volevo fare emergere. C’è una Sanremo che lavora all’evento e non solo un Sindaco, una Giunta o un Consiglio comunale. C’è tutta una città che lavora e questo mi rende particolarmente orgoglioso perché non dimentichiamo che la ricaduta e la promozione importantissima fa raccogliere i frutti tutto l’anno. Per questo grazie Sanremo”.

Lei ha anche parlato di Amaie Energia e del lavoro svolto per tenere pulita la città in questi giorni particolarmente caotici. Sicuramente qualche problema si sarà registrato ma come ha visto la città: “Le piccole magagne ci sono sempre in una città come la nostra che passa da 70 a 120mila persone circa. Al di là di tutto mi sono fermato a ringraziarli tutti per stringere loro una mano per il lavoro fatto. Si vede l’attenzione con cui lavorano per far fare bella figura alla città e questo è l’arma vincente, ovvero fare squadra. Ed è un qualcosa che si possa ripetere in altre occasioni, come i carri fioriti ed altro”.

Cinque anni e mezzo fa, quando è stato eletto la prima volta si sarebbe immaginato un sabato del Festival così? “Già con Carlo Conti si era parlato di potenziare le collaterali ed il ‘Red Carpet’ ma, ovviamente, il lavoro doveva essere fatto pian piano. Quest’anno abbiamo una cosa eccezionale, con varie componenti messi insieme con Rai Pubblicità, ma ho sempre sperato di avere un Festival del genere e mi fa piacere che la Rai conferma che tutto funziona. C’è voluta un po’ di fortuna con il meteo che ci ha aiutato. E’ stato un orgoglio aver organizzato tutto questo, portando il palco e farlo vivere facendo svolgere gli appuntamenti con ordine ed attenzione grazie a chi sta lavorando con il sorriso”.

A Festival praticamente concluso ci sono già delle idee per il 2021, anche dopo le parole di affetto nei suoi confronti dal direttore di Rai Uno? “Se ne è parlato ma molto velocemente, mentre torneremo a parlarne la prossima settimana anche con la nuova convenzione. Oltre all’aspetto economico, sicuramente importante, bisogna puntare sulle collaterali in modo che il Festival venga vissuto in città con gli esercizi commerciali che possano lavorare. Ho avuto feedback importanti anche dalle zone della movida anche perché finalmente si sono visti gli artisti in giro per la città ed è questo che chiede la città”. Ed il rinnovo della convenzione? “Ne abbiamo parlato e ci vedremo nei prossimi giorni. Con Fasulo c’è un ottimo rapporto e, dopo 6 anni di lavoro insieme sono certo che andremo avanti nel migliore dei modi”.

Alla fine le offriamo il microfono per dire la sua alla città: “Voglio solo ringraziare la nostra Sanremo perché sono fiero di tutti i miei cittadini. In questi giorni ho visto anche alcuni problemi. Ho visto una signora con le borse della spesa che non riusciva a passare o altre che avevano altre difficoltà. Ma tutti lo hanno fatto con il sorriso e questa è la Sanremo che mi piace. Grazie a tutti, siete stati fantastici”.