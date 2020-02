Festival di Sanremo: tutte esaurite le cartoline di Lupo Alberto e di Amedeus e Antonella Clerici. Appuntamento al prossimo anno!

Anche quest’anno il cartoonist Tiziano Riverso è stato presente a Sanremo durante la settimana del Festival portando la sua carica umoristica e le sue caricature divertenti. Sono state tutte distribuite nella giornata conclusiva del Festival le 20.000 cartoline prodotte da Sanremonews e CNA Imperia, con le caricature di due dei protagonisti del palco dell’Ariston.

Amadeus disegnato nei panni di un muratore intento a costruire un nuovo Festival e Antonella Clerici, declinata in chiave enogastronomica mentre prepara della pasta fresca per i cantanti della gara canora. A queste due cartoline, quest’anno in occasione del 70 anniversario si è aggiunta una autentica rarità per i collezionisti: una speciale cartolina di Lupo Alberto in versione festivaliera gentilmente concessa da Guido Silvestri in arte Silver.

“Si dice che un’immagine racconti più di mille parole– afferma il direttore CNA Luciano Vazzano -.e l’impatto di una vignetta può essere fondamentale e portare a maggiori risultati rispetto a un messaggio testuale o accompagnato da foto: quale miglior modo, dunque, per celebrare i settant’anni di storia del Festival di Sanremo se non rinnovando il progetto che già lo scorso anno aveva avuto tanto successo?Insieme con Sanremonews e l’amico cartoonist Tiziano Riverso abbiamo riproposto l’iniziativa, quest’anno omaggiata anche da una creazione di Silver ed il suo grandissimo Lupo Alberto. Unendo le nostre forze e competenze abbiamo resi protagonisti del Festival gli artigiani, ideatori e creatori di questo “pezzo unico”, perché l’artigianato si basa sull’ingegno e la creatività. Il tutto condito da un sorriso: un’idea che si conferma vincente e che ha riscosso una enorme popolarità, accolta con grandissimo seguito anche dal nostro CNA Nazionale, che ha voluto condividere le immagini dell’iniziativa. Una grande soddisfazione per il risultato dell’iniziativa di promozione del nostro territorio e delle nostre professionalità ed un ringraziamento ai nostri “complici”, che ci hanno supportato nell’organizzazione… ed un arrivederci al prossimo anno!”

"E' una iniziativa che piace e che funziona, offriamo ormai da anni un gadget gratuito alla gente- afferma il nostro editore- un gadget che è il posto ideale per raccogliere gli autografi dei cantanti e dei vip di Sanremo. Abbiamo sempre coinvolto con le vignette il pubblico della gente, quest'anno persino la Rai ha proposto dei gadget ricordo, ma gli unici che li offrono gratis siamo noi. Un piccolo gesto, concreto, per tutti"