Al #Sanremo2020, conclusa per Radio Onda Ligure 101 una settimana ricca di interviste (foto)

Si è conclusa una settimana davvero ricca di interviste per Radio Onda Ligure 101, l'emittente del nostro territorio che anche quest'anno ha seguito da vicino il Festival di Sanremo con i collegamenti dalla Città dei Fiori. Dai vinictiri Diodato e Leo Gassmann ai sorprendenti Pinguini Tattici Nucleari alla rivelazione Eugenio in Via di Gioia sono stati davvero tanti gli ospsiti che sono stati intervistati da Maurilio Giordana, e che rivediamo in questa gallery.