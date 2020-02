Incidente mortale a Diano Marina: motociclista 50enne perde la vita nello scontro con un'auto

Incidente mortale questa mattina a Diano Marina poco dopo le 8.30. Stando ad una prima ricostruzione, un 50enne di San Bartolomeo al Mare, Andrea Adotti, noto commerciante, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un'auto, sull'Aurelia all'altezza dell'incrocio con via Ca Rossa.



L'impatto è stato molto violento e pochi istanti dopo è stato chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118, due ambulanze, una della croce d'oro ed una della croce rossa.



Sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco, in quanto in un primo momento era stato richiesto il trasferimento in elicottero. Alla fine è stato constatato il decesso del motociclista. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale della città degli aranci. Le operazioni di soccorso hanno reso necessaria la chiusura della strada.