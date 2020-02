Sanremo: incidente in Aurelia Bis, uomo perde il controllo dello scooter in galleria

Incidente in serata sull'Aurelia Bis in direzione Sanremo. Un uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter all'interno della galleria a doppio senso dopo l'uscita di San Martino. Le sue condizioni pare siano gravi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ed un'ambulanza della Croce Rossa sanremese. Il conducente è stato trasportato in Ospedale a Sanremo.