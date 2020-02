Sanremo2020: il saluto del sindaco Bianchieri, del vicesindaco Sindoni e del presidente Rai Pubblicità Marano dal palco di piazza Colombo (Foto e video)

In chiusura dell’ultima serata del festival di Sanremo anche il sindaco della città, Alberto Biancheri, e l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni, hanno rivolto il saluto al pubblico radunato in piazza Colombo in attesa del concerto di Biagio Antonacci.

“Grande successo grazie a tutti voi - ha affermato il sindaco rivolto alla cittadinanza - perchè in questa settimana avete affrontato i piccoli disagi quotidiani, orgoglioso di come ci siamo comportati, avete collaborato con noi, siete stati grandissimi”:

Insieme a loro Antonio Marano, presidente Rai Pubblicità “Abbiamo voluto portare non solo la città dei fiori ma anche della musica, sappiate che siete qui a cominciare i prossimi 70 anni”.

“E’ stato sogno portare il festival qua - ha concluso il vicesindaco Sindoni in città, grazie siamo estremamente felici!”