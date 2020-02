Sanremo: prosegue fino alla fine del mese da Camillo la mostra dedicata alla storia del Festival realizzata da Tiziano Riverso

Fra le tante iniziative collaterali alla 70° edizione del Festival della Canzone che si sono svolte in città ha riscosso un particolare successo la mostra a fumetti dedicata alla storia del Festival, che racconta la storia dei primi anni della manifestazione, quelli che si sono svolti al Casinò. Nei disegni del cartoonist Tiziano Riverso, sono stati estrapolati alcuni fotogrammi della storia raccontata dal giornalista Claudio Porchia nel libro “Sanremo Story” pubblicato da Edizioni Zem. In una serie di tableau sono immortalati alcuni di questi momenti e così tolti dal loro contesto e dal contorno scintillante del palco questi personaggi prendono vita, diventano “macchiette” permettendoci di scoprire il cuore matto di Little Tony, la “Caramellaia”, l’imbarazzo di Baudo con Armstrong, le litigate di Modugno e Villa e tanti altri cantanti famosi.

Le caricature di Riverso, mai eccessive diventano così un contributo e nello stesso tempo un omaggio a questo evento, che nel bene e nel male rimane il principale evento televisivo del nostro paese. Una mostra umoristica, dove con le sue matite coglie alcuni attimi della gara reinterpretando i personaggi con il suo stile distaccato e brillante e trasformandoli in pupazzi di un cartoon. Tiziano Riverso non è nuovo al Festival e negli ultimi anni è sempre stato presente con mostre e iniziative sempre realizzate insieme a Claudio Porchia, con cui Tiziano ha costruito un tandem satirico e creativo che alimenta il dibattito culturale, sociale e di costume non solo del Ponente ligure. Il patron del locale, Olmo Romeo, visto il successo ed il gradimento del pubblico ha deciso di conferma l’esposizione fino alla fine di febbraio ed ha ringraziato il cartoonist che durante la settimana del festival è stato presente nel locale realizzando vignette in diretta ai clienti. “Siamo stati contenti di aver contribuito a festeggiare questo importante anniversario del Festival della canzone – dichiara Olmo Romeo – ospitando disegni che ne rappresentano momenti importanti della storia, realizzati da Tiziano Riverso artista poliedrico dal tratto leggero e ironico. Anche questa iniziativa si inserisce nel nostro calendario di eventi, che intreccia momenti di degustazione con la cultura e la conoscenza del territorio. Ed il festival della canzone fa parte senza dubbi della storia e cultura della nostra città”.

“Camillo: il giusto connubio” si trova a Sanremo in via Cavour 19 con orario di apertura 8:00-21:30 offrendo colazione, pranzo e aperitivo con vini e degustazioni gourmet. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 0184 1916849