Imperia: per il 'Viaggio nelle frazioni' oggi la visita a Costa D'Oneglia con l'On. Rainisio e l'Assessore Gagliano (Foto e Video)

Per il ‘Viaggio nelle frazioni di Imperia’, appuntamento oggi a Costa d'Oneglia, a 3 chilometri dal centro cittadino, sulla sponda orientale del torrente Impero.

Accompagnati dall'On. Giovanni Ranisio, residente nella frazione, dall'Assessore alla viabilità con delega alle frazioni, Antonio Gagliano e da diversi abitanti del luogo (che un tempo erano chiamati ‘Cavurrini’ di Costa d'Oneglia, perchè nell'Ottocento, nel borgo, ci abitò il marchese Gustavo di Cavour, fratello del celebre Camillo Benso di Cavour).

Costa d'Oneglia storicamente nacque nell'anno 935, a seguito della distruzione del ‘Castrum Vetus’ di Castelvecchio per opera dei saraceni. Dopo l'abbattimento del castello, gli abitanti dell'antica Oneglia furono costretti ad occupare i poggi vicini, più nascosti dalla vista del mare e per questo più sicuri in caso di nuove incursioni dei pirati saraceni. Costa d'Oneglia è il paese d'origine del Generale Manuel Belgrano (1770-1820), uno dei protagonisti della guerra d'indipendenza argentina, il creatore della bandiera argentina. Nel paese si trovano, infatti, diverse statue e vie che ricordano la leggendaria figura e a lui è dedicato un circolo culturale.

Abbiamo visitato le tre meravigliose chiese del paese: la Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, costruita tra il 1779 e il 1787 in stile barocco; il Santuario della Madonna del Carmine, costruito nel 1881 per ringraziare la Madonna di aver risparmiato dal colera gli Onegliesi rifugiatisi nel borgo di Costa d'Oneglia e l'Oratorio dell'Assunta, l'antica chiesa parrocchiale del paese, declassata ad oratorio dopo la costruzione della Chiesa di Sant'Antonio nel 1779.

“Adelaide Lascaris – ha detto l'On. Ranisio in merito alla vicissitudini della Famiglia Cavour a Costa d'Oneglia - ultima erede dei conti Lascaris di Ventimiglia e di Tenda, sposò nell'Ottocento Gustavo Cavour, fratello di Camillo Benso conte di Cavour. Qui a Costa d'Oneglia,infatti, c'è ancora il palazzo che fu dei Cavour. Una nipote di Adelaide Lascaris fece costruire un asilo che donò alla comunità di Costa d'Oneglia”.

“Costa d'Oneglia, come tutti i borghi – ha detto l’Assessore Gagliano - ha delle criticità e stiamo lavorando per risolverle. Oggi siamo stati a Costa e nei prossimi giorni andremo nelle altre frazioni per cercare di risolvere tutte le problematiche. Abbiamo fatto alcuni incontri con la collega Gandolfo e ci siamo già appuntati le problematiche di Costa. Cercheremo di risolvere insieme i problemi di questi borghi bellissimi. Voglio anche fare un plauso a questa rubrica, perchè siete ‘sul pezzo’ e bravi. Ritengo che alcune bellezze di questi borghi non si conoscano e voi siete bravi a risaltarle e quindi avete tutto il sostegno dell'Amministrazione comunale e del Sindaco, che ci tiene a rivalutare tutti questi 12 borghi che abbiamo ad Imperia".