Durante la finale del Festival di Sanremo trasmesso lo spot girato sulle spiagge di... Arma di Taggia

Ieri, durante la finale del Festival di Sanremo è stato trasmesso lo spot girato sulle spiagge di Arma di Taggia. Mentre la paracadutista Roberta Mancino, testimonial della campagna pubblicitaria TIM nei panni di 'Angie' la donna connessione, planava con una tuta alare per arrivare su Sanremo, Amadeus era connesso con lei dalle spiagge di... Arma di Taggia.



Il nome di Taggia o Arma non è mai stato menzionato, anzi tutto lasciava pensare che il conduttore della kermesse canora, fosse 'connesso' alla paracadutista e modella dal litorale matuziano. Tanto che lei dice 'Ama sto volando sopra di te, mi vedi?', subito dopo Amadeus agita il cappello in aria per segnalare la sua presenza, lei apre il paracadute e pochi istanti dopo la riceve all'interno dell'Ariston. Che dire, magie della televisione e misteri della pubblicità.



Sono molte le persone di Taggia che guardando lo spot trasmesso durante la finale del Festival hanno identificato la costa armese dove Amadeus era stato visto ad inizio settimana per le riprese. Sui social intanto la platea locale si divide tra chi ha provato orgoglio nel vedere e riconoscere le proprie spiagge e chi considera tutto questo una mancata occasione, visto che nello spot non c'erano le spiagge sanremesi ma quelle del comune vicino, solo che nessuno l'ha detto.