70° Festival di Sanremo: a Marco Sentieri il premio Co.re.Com “Giovani web e musica” (Foto)

La premiazione in sala stampa all'Ariston

È andato a Marco Sentieri il premio Co.re.Com “Giovani web e musica” dedicato ai giovani del Festival che si siano distinti per intervenire in argomenti del settore o specificità peculiari o comunque abbiano dimostrato una particolare sensibilità per la problematica trattata.



Marco Sentieri, in gara tra le ‘nuove proposte’, con la sua “Billy Blu” ha portato sul palco dell’Ariston il delicato tema del bullismo. Madrina della premiazione è stata la conduttrice Rai Eleonora Daniele, che ha partecipato alla conferenza stampa insieme al presidente del Co.re.Com Vinicio Tofi e il vice direttore delle relazioni istituzionali della Rai Lorenzo Ottolenghi. La Rai è media partner dell’evento che ha anche il patrocinio della Regione Liguria.