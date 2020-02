Marlù anche quest'anno al Festival di Sanremo con due linee speciali: Glam rock e Classic chic

Il Festival di Sanremo spegne 70 candeline e Marlù non poteva marcarne ad uno dei suoi appuntamenti più tradizionali. Il marchio di gioielli creato dalle sorelle Fabbri quest'anno arriva sul palco dell'Ariston in una chiave nuova: la personalità, perché Marlù #DiversamenteTu.

Anche quest'anno Marlù ha accolto i suoi ospiti, tra cui Sanremonews, in collaborazione con Radio Bruno e Radio Gamma, in uno speciale salotto dedicato alla kermesse in cui si sono alternati i principali protagonisti della settimana festivaliera. Agli ospiti la Marlù ha regalato i propri gioielli con la scelta tra: Glam rock o Classic chic. La preferenza per una o l'altra collezione è stata curiosa: esprimere se stessi, è sempre sorprendente. Riconoscere la propria identità nelle trasformazioni, a valorizzare sempre la complessità, le sfumature, la ricchezza di pensieri ed emozioni è proprio l'obiettivo di Marlù.

Grande successo anche per il contest di Marlù legato al Festival che ogni giorno ha messo in palio 20 regali. Un gioco che racconta la molteplicità delle scelte possibili per ognuno di noi. Proprio come la diversità che Marlù valorizza.

E per San Valentino, ormai alle porte? La novità di quest'anno sono proprio le “letterine” micro, che possono essere impiegate per scrivere messaggi, nomi o frasi che hanno uno speciale significato per chi le legge. La festa degli innamorati 2020 per Marlù diventa personalizzata e soprattutto aperta a tutti perchè la differenza risiede proprio nel poter scrivere a chiunque e comunicare a propria diversità.... verso ogni Valentino.