Momento di meritata ribalta per i bambini della scuola elementare di via Volta. Al rientro da un blocco pubblicitario è andata in onda una splendida coreografia per sensibilizzare sul rispetto del mare e sull'utilizzo consapevole delle plastiche.

Ad accompagnare l'esibizione sul palco le frasi lette dai bimbi della scuola elementare di via Volta che, poi, accompagnati dalle loro maestre, sono saliti sul palco per il meritato applauso.