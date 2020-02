70° Festival di Sanremo: Fiorello sul suo presunto scontro con Tiziano Ferro “È stata pubblicata una mia telefonata ingenua” (Video)

Fiorello in sala stampa

Ieri è stata la giornata del presunto scontro tra Fiorello e Tiziano Ferro, specie a seguito delle dichiarazioni pubblicate dal alcuni media. Questa mattina Fiorello ha detto la sua in conferenza stampa raccontando, a modo suo, quanto successo.

“Vi viglio chiedere scusa per quello che è successo ieri, è uscita una mia ‘intervista’ ma la mia è stata solo una telefonata ingenua - ha dichiarato davanti ai giornalisti - io non sono il Dalai Lama, ho letto una cosa che mi ha dato fastidio e da anni non chiamavo un giornalista. Facendo quella telefonata ero tranquillo, poi ho visto che è stato pubblicato tutto”.

“Poteva succedere a chiunque, a Sanremo può succedere di dire una cosa divertente che poi ha un altro peso - ha poi dichiarato Fiorello in merito alla battuta di Tiziano Ferro sull'hashtag #fiorellostattezitto - lui pensava di fare una battuta e si è poi ritrovato in questa situazione, abbiamo chiarito”.

“Dopo lo show mi ha scritto “il bel Paesone non ti tradisce mai, vai e dormi felice” e poi “siamo due persone intelligenti”” ha concluso Fiorello.