70° Festival di Sanremo: dal sindaco Biancheri l’omaggio a Vincenzo Mollica “Un ‘grazie’ da parte di tutta la città” (Foto)

Nella giornata della finalissima del 70° Festival, il sindaco Alberto Biancheri ha dedicato parte del suo intervento all’omaggio a Vincenzo Mollica dopo il toccante tributo di ieri sera.

“Un abbraccio fortissimo a Vincenzo Mollica - ha dichiarato Biancheri in conferenza stampa - ho seguito la premiazione ed è stata emozionante, un ‘grazie’ a lui da parte di tutta la città di Sanremo”.

E poi il commento sull’edizione in corso: “Non ci sono più parole per questo Festival, complimenti ad Amadeus per un’edizione incredibile. In città è bellissimo vedere una piazza Colombo con le famiglie di pomeriggio e i giovani dopo mezzanotte. La forza di questo Festival è abbracciare ogni fascia di età. Infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per Sanremo Giovani e Area Sanremo”.