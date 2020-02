Imperia: Claudio Scajola torna in Forza Italia? Cosa ne pensa Giovanni Toti in vista delle elezioni regionali (Video)

Il Sindaco di Imperia vorrebbe rientrare in Forza Italia? Se si come si porrà con la candidatura di Giovanni Toti alle prossime regionali, appoggiato dagli ‘azzurri’ e con il quale negli ultimi tempi non è corso buon sangue sul piano politico?

E la domanda posta al Governatore della Regione, questa mattina ad Arma di Taggia nel corso della convention di lancio alle prossime elezioni. Come vede questa eventualità? “Se Claudio Scajola appoggerà Forza Italia, buona fortuna. Credo che la sua storia sia di centro destra e sono certo che appoggerà questo alla riconquista di altri 5 anni in cui abbiamo tanto da fare e tanto ancora da finire per i progetti messi in campo. Lui lo farà con il modello politico più coerente e credo che questo sia nella disponibilità di chiunque. Mi sembrerebbe strano vedere Claudio Scajola da qualche altra parte, poi dipendente da lui”.