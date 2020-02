Arma di Taggia: lanciata da Toti la campagna elettorale nel Ponente "Le città devono fare 'sistema' per il futuro economico e turistico" (Foto e Video)

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti lancia da Taggia la campagna elettorale regionale per il ponente ligure. Un modello per la riviera dei fiori, un modello Toti 2.0 con l’aggiunta rispetto alla volta scorsa di Cambiamo e Liguria Popolare che si uniscono a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Tanti oggi i presenti a Villa Boselli ad Arma per ascoltare il pensiero sulle urgenze del territorio ponentino. Tante anime politiche ma con l’idea di promuovere l’unione di queste realtà come forza per traguardare il secondo mandato. Così come la vicinanza con il territorio, a partire dalle amministrazioni locali. Queste alcune delle tematiche emerse. Infine il tema delle infrastrutture vista come principale urgenza da risolvere.

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, conferma l’idea posta nel tema, ovvero il fare ‘sistema’: “Il Ponente è una grande risorsa per lo sviluppo di questo territorio con grandi eccellenze assolute. Penso all’agroalimentare, al turismo, alla nautica da diporto, alla vicinanza con la Francia e ad un Polo Universitario di Imperia che deve essere valorizzato. Nel Ponente c’è una serie di problemi che si trascinano da molti anni ed a cui i governi hanno dato poche risposte: il raddoppio della ferrovia che va completato dopo il gigantesco investimento; la viabilità alternativa alla A10 dei fiori, ma anche gli investimenti per la messa in sicurezza dell’entroterra, dei porti e delle spiagge. Questo è il modello che dobbiamo costruire con una classe dirigente che abbia la voglia di cambiare e mettersi in gioco e con un Governo che abbia intenzione di ascoltare le nostre richieste”.

Perché l’incontro di oggi ad Arma e non a Sanremo dove è in corso la settimana festivaliera? “Perché il Ponente è un sistema. Sanremo oggi è bella e viva ed in un palcoscenico che ci regala grandi soddisfazioni con l’apertura alla città in una vetrina della Liguria. Taggia è parte di questo sistema, così come Imperia e Ventimiglia dove eravamo la settimana scorsa. Il Ponente è un insieme di luoghi che devono fare ‘sistema’, considerarsi un unico territorio e dare un contributo alla crescita dell’intera Liguria”.

Da Imperia si parla di un possibile rientro dell’attuale Sindaco Scajola in Forza Italia. Come vede questa eventualità? “Se Claudio Scajola appoggerà Forza Italia, buona fortuna. Credo che la sua storia sia di centro destra e sono certo che appoggerà questo alla riconquista di altri 5 anni in cui abbiamo tanto da fare e tanto ancora da finire per i progetti messi in campo. Lui lo farà con il modello politico più coerente e credo che questo sia nella disponibilità di chiunque. Mi sembrerebbe strano vedere Claudio Scajola da qualche altra parte, poi dipendente da lui”.