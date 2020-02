In esclusiva per il Punto la foto di Ronaldo al Villaggio dei Fiori

Cristiano Ronaldo ha dribblato i giornalisti e curiosi utilizzando un camper da 11 metri che ha sostato al Villaggio dei Fiori su una grande piazzola vista mare e lontano da sguardi indiscreti. E per entrare e uscire dal Villaggio ha utilizzato un’entrata secondaria dal lato Pian di Poma in tutta segretezza.

CR7 non è riuscito a sfuggire ad un cronista attento come Tiziano Riverso che lo ha immortalato mentre entrava al Villaggio dei Fiori. Ed ecco l'immagine in esclusiva per i lettori del punto:

E così mentre tutti lo rincorrevano nei diversi locali del centro lui si gustava una deliziosa cenetta a base di pesce in camper. Ed a bordo del grande e lussuoso camper in compagnia di Georgina ha raggiunto il giorno dopo Torino.

Con buona pace dei tifosi che lo hanno aspettato fino alle 4 del mattino fuori dal ristorante Paolo e Barbara.