Sanremo2020: questa sera al Victory Morgana Bay termina la settimana festivaliera con il 'Closing Party'

Dopo lo strepitoso successo sulle note house del dj internazionale Benny Benassi, il Victory Morgana Bay presenta l’ultimo appuntamento di questa incredibile settimana-evento nel corso del Festival di Sanremo.

Questa sera al Victory c’è il ‘Dinner, music & show’ (dalle 20 con cena alla carta) ed il ‘Closing party the secret’ (Party Night dalle 00.30). Come per le passate edizioni il Victory Morgana Bay è stato scenario di importanti happening, proponendo indimenticabili serate. Tanti sono stati gli eventi che hanno visto volti noti del jet set nazionale e internazionale, con ospiti a sorpresa della kermesse che si sono proposti in desiderati live, in una cornice impreziosita dalla presenza di tante celebrità.

Ogni appuntamento è stato aperto sin ora con cene sontuose, alcune firmate dallo chef stellato del rinomato ristorante Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono, alle quali sono seguiti gli imperdibili Parties Night, che hanno fatto ballare sino all’alba.

Questo il programma del ‘Closing party’’: alle 20 cena alla carta, musica & show per gustare al meglio il ricco menù proposto dalla carta dalla brigata del Victory. Quindi, da mezzanotte e mezza, il ‘Party night’ con la special guest, il Dj Samuele Sartisi insieme a Carlotta ‘Voice’ Savorelli.