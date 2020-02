Oltre ad Elettra, c’è anche un’altra Lamborghini al Festival di Sanremo. Nella centralissima piazza Colombo spicca infatti la presenza della magnifica Lamborghini ‘Huracan’ della Polizia Stradale.

La vettura sportiva, tra i fiori all’occhiello dell’ingente servizio di sicurezza a protezione della kermesse sanremese, ha sin da subito creato enorme curiosità tra i moltissimi passanti che attendono la finalissima del Festival. Un’attrazione in più, dunque, per il pubblico presente in città.