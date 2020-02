Sanremo2020: il Festival fa un nuovo record ma solo per la prima parte nella quarta serata (12,6 milioni)

Un altro record (ma solo per la prima parte di trasmissione) per il Festival di Sanremo 2020, con la quarta serata di ieri che ha ottenuto 12.674.000 spettatori, con il 52.32% di share (in termini di spettatori il miglior ascolto dal 2013). Si tratta ovviamente della prima parte della trasmissione rilevata da Auditel, che ha sonoramente ‘battuto’ quella dello scorso anno, fermatasi a 11.170.000 spettatori con lo share a 45.49% (+6,83).

La seconda parte ha fatto segnare 5.819.000 spettatori, con il 55,89% di share, questa volta in calo rispetto all’anno scorso (per numero) quando ne vennero totalizzati 6.206.000, ma in aumento nello share che, nel 2019, fu del 48.49% (+7,4).

La media delle due parti ha visto per il Festival un totale di 9.504.000 spettatori, pari al 53.3% di share (è la miglior quarta serata per share dal 1999). Anche in questo caso c'è un calo (minimo) nel numero rispetto al 2019, quando ci furono 9.552.000 spettatori. Ma ancora una volta lo share è aumentato, visto che l'anno scorso è stato pari al 46,1% (+7,2).