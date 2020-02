Sanremo2020: Fasma è il giovane più ascoltato su TIMMUSIC. Seguono Leo Gassman e gli Eugenio in Via di Gioia

“Per Sentirsi vivo” di Fasma è il brano delle nuove proposte più ascoltato su TIMMUSIC, segue “Va Bene così” di Leo Gassman e “Tsunami” degli Eugenio in Via di Gioia.

Questa settimana su TIMMUSIC l’ascolto dei brani sanremesi si è concentrato principalmente la mattina tra le 7:00 e le 8:00 e nella fascia pomeridiana 18:00-19:00. Roma, Milano e Torino si confermano le città più attive nel partecipare al premio. Lo streaming dei ragazzi under 25 è cresciuto del 15%. L’ospite straniero più ascoltato su TIMMUSIC è stato Lewis Capaldi, quello italiano Tiziano Ferro.

Termina questa sera alle 19 la possibilità di partecipare all’assegnazione del premio TIMMUSIC alla canzone in gara al Festival della Canzone Italiana più ascoltata sulla piattaforma dedicata alla musica digitale di TIM. Per rendere più avvincente la competizione all’assegnazione del premio possono partecipare non solo gli abbonati TIMMUSIC ma tutti gli appassionati della musica italiana ai quali TIM ha reso disponibile gratuitamente l’accesso ai contenuti dedicati al Festival fino al 16 febbraio.

Il Premio TIMMUSIC nelle prime due edizioni ha anticipato il vincitore del Festival della Canzone Italiana: nel 2017 è stato assegnato ad “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani e nel 2018 a “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Lo scorso anno gli ascoltatori di TIMMUSIC hanno premiato “I tuoi particolari” di Ultimo.