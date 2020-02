Le make up artist di Mazzarrone (CT) Rosalinda Bernardo e Eva Messina al Festival di #Sanremo2020

È stata un'esperienza indimenticabile ed esaltante per le make up artist Rosalinda Bernardo e la figlia Eva Messina che con la loro professionalità si sono prese cura del trucco degli artisti prima di salire sul palco dell'Ariston.

Rosalinda Bernardo e la figlia Eva Messina possiedono un centro estetico e benessere nella cittadina di Mazzarrone, in provincia di Catania.

Eva Messina, seguendo il percorso della madre, ha intrapreso la carriera di make up artist sin da piccola e a soli 12 anni ha iniziato a prendere i primi attestati che le hanno permesso, ormai diventata maggiorenne, di entrare a far parte di due prestigiose accademie.

Prima dell'esperienza del Festival di Sanremo 2020, Rosalinda ed Eva hanno dimostrato la loro abilità e competenza truccando gli artisti che sfilavano sul red carpet della 76a Mostra del Cinema di Venezia e poi anche a Roma, presso la sede Rai, per la copertina ufficiale di Sanremo per il prestigioso settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

«Il nostro obiettivo principale, grazie alle nostre competenze conseguite in questi anni, è sempre stato quello di lasciare il segno ed una buona immagine a qualsiasi nostro cliente, dal più abituale al più “eccezionale” - esprimono con soddisfazione le make up artist Rosalinda Bernardo e Eva Messina - pensiamo sia stata questa la chiave che ci ha permesso di poter truccare dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020 grandissimi ospiti e cantanti come: Diletta Leotta, Le Vibrazioni, Riki, Al Bano, Rancore, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Paolo Iannacci, I Pinguini Nucleari Tattici e molti altri artisti e personaggi televisivi come la giornalista Mediaset Silvana Gavosto. Per noi è stata un'esperienza bellissima e tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Celebrity Stylist per TV Sorrisi e Canzoni».

Mentre sta per concludersi anche questa strabiliante edizione del Festival di Sanremo Rosalinda Bernardo e Eva Messina ritornano nella loro città più cariche che mai pronte per affrontare nuove sfide per le prossime manifestazioni artistiche italiane.