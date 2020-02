La Rai conferma: “Non è prevista l’esibizione fuori gara di Bugo questa sera al Festival di Sanremo”

“I motivi per cui la canzone ‘Sincero’ è stata esclusa dalla gara sono due: la modifica del testo e il ritiro. È stato Bugo fisicamente a uscire di scena, e non è più rientrato”. Così il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo nel corso della conferenza stampa all’Ariston di questa mattina. “Quindi Bugo e Morgan stasera non ci saranno e nemmeno Bugo canterà da solo: al momento non è prevista la sua esibizione fuori gara”.

Lo share televisivo, durante la boutade, è stato del 57%.

A intervenire subito sul palco per riempire il "buco" è stato Fiorello, per poi uscire dietro le quinte raggiungendo gli artisti. "Morgan lo stimo moltissimo - ha detto -, per me è un grandissimo artista. Vedendolo così agitato ho voluto calmarlo, volevo solo si tranquillizzasse in quel momento, quindi sono stato un po' con lui".

“Quello che è accaduto dietro le quinte tra Bugo e Morgan – ha detto Amadeus – non lo so. So solo che tra di loro c’è stato un problema personale”.

“Bugo è una delle persone più educate mai conosciute nella mia vita. La prima cosa che mi ha detto è stata ‘ti chiedo scusa’: era veramente triste e affranto per avermi creato un problema. Mi ha detto ‘con tutte le cose che hai da fare alle 4, sei qui a parlare con me’. Morgan mi ha mandato un messaggio questa mattina ed era dispiaciuto. Lo conosciamo, è genio e sregolatezza: i due sono molto amici e ci sta che in un rapporto di amicizia i caratteri non siano sempre uguali. Mi auguro quindi che i due possano risolvere i problemi e portare in giro la loro canzone”.

Nella classifica della sala stampa, che ha terminato le votazioni alle 22.30, Bugo e Morgan, sarebbero stati al diciassettesimo posto.