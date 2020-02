Vincenzo Mollica in sala stampa

La penultima serata del 70° Festival di Sanremo rimarrà per sempre scolpita nella mente dei giornalisti che stanno lavorando nella sala stampa dell'Ariston Roof.

Dopo l'omaggio dell'Ariston in diretta tv, Vincenzo Mollica è salito in sala stampa per portare il proprio saluto ai colleghi che lo hanno accolto tra scroscianti applausi e una malcelata commozione.