Sanremo2020: endorsement del Direttore di Rai 1 verso il Sindaco Biancheri, un buon viatico per il rinnovo della convenzione

E’ arrivato ieri, nel corso della conferenza stampa della Rai, al Palafiori di corso Garibaldi, un vero e proprio endorsement del Direttore di Rai Uno, Claudio Fasulo, per il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Che il rapporto istituzionale tra i due fosse ottimo lo si sapeva da tempo ma, le parole del dirigente di corso Mazzini espresse ieri di fronte alla platea della sala ‘Lucio Dalla’ vanno a confermare la vicinanza tra l’ente di Stato ed il primo cittadino matuziano: “Devo fare un complimento allo straordinario Sindaco di questa meravigliosa città. Non è un mistero che la Rai e Biancheri hanno costruito in questi anni un legame eccezionale. E’ veramente un piacere lavorare con lui, con grande cordialità e disponibilità”.

Parole importanti alla vigilia del rinnovo della convenzione tra Comune e Rai, che sarà fondamentale per proseguire quell’opera di rinnovamento della proposta già messa in campo quest’anno, ovvero di portare sempre più il Festival in città e rendere così Sanremo, i suoi cittadini ed i turisti che arrivano per la settimana clou dell’inverno, ancora più coinvolti.