70° Festival di Sanremo: Morgan show in replica a Bugo: “Sono stato vittima di mobbing. Bugo qui grazie a me, poi hanno fatto di tutto per allontanarmi” (Video)

"Sono stato vittima di mobbing, sono stato violentato": insiste su questa versione dei fatti Marco Castoldi in arte Morgan. La replica dell'artista milanese al fattaccio di ieri sera arriva, piccata, da Casa Sanremo; i fatti riguarderebbero sempre le prove della serata cover: "Hanno provato - dichiara - a sabotare e occultare le mie partiture, avevo portato complessità e dissonanze ma qualcuno dall'orchestra ha detto di non riuscire a capirle".

Morgan punta poi il dito contro Bugo e il suo entourage: "La colpa - continua - è di Valerio Soave di Mescal, che mi aveva già messo le mani addosso al primo incontro con Bugo; lo stesso Bugo, durante le prove della serata cover, alle mie perplessità mi ha risposto minimizzando e dicendo che ci saremmo dovuti soltanto divertire".

Parole pesanti nei confronti dell'ormai ex amico: "si sarebbe venduto sua madre per partecipare al festival. Da solo sfigura. E' stato soggiogato".

A far scattare la rabbia di Morgan è stata soprattutto la "critica" alla sua musica: "Mi hanno colpito al cuore mettendo in dubbio il mio arrangiamento".

L'obiettivo torna poi sulla cover di "Canzone per te": "Ha stuprato - prosegue una canzone straordinaria come quella di Endrigo volendo prendersi la scena perché aveva paura di me; era l'ultima occasione della sua vita. Cambiando il testo ho voluto dirgli quello che pensavo, non pensavo che sarebbe stato squalificato dalla competizione".

Infine sull'argomento del mobbing che avrebbe subito nei giorni scorsi: "Mi hanno voluto a tutti i costi su quel palco e poi hanno fatto di tutto per eliminarmi. Vorrei venisse organizzato un convegno sul mobbing, perchè è un'azione terribile, ma queste persone non vanno mai in prigione".

Resta il dubbio di una penale: "Pagherò sicuramente tutto io, tanto pago sempre tutto io!". Qualcuno durante la conferenza stampa gli ha fatto anche notare che con questo gesto si è chiuso le porte che si potevano aprire a casa Rai, ma apparentemente il cantante sembra non curarsene "Tu scrivi bene di me così mi aiuti" è la risposta al giornalista.

Al termine della conferenza ha poi addolcito i toni parlando del rapporto rovinato con Bugo: "Con questa canzone volevo parlare di amicizia. Spero che capisca che gli hanno fatto perdere un amico".