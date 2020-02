Festival 2020: aspettando la finale, ecco cosa fare oggi a Sanremo tra eventi, mostre, manifestazioni e musica

Ci siamo. Questa sera si alza il sipario sull’ultima serata del 70° festival di Sanremo e in città si continua a respirare un’atmosfera magica grazie ad un turbinio di eventi che rende difficile seguirli fisicamente tutti. Ma andiamo con ordine tramite un percorso virtuale che toccherà tutti gli spazi coinvolti dall’ultimo giorno della kermesse.

A Casa Sanremo oggi di inizia alle 11 dove per quasi tutto il giorno è in programma ‘L’Italia in Vetrina’ all’Ivan Graziani Theatre. La Regione ad essere rappresentata oggi sarà la Campania con le ‘Terre del Bussento’. Il tema oggetto di dibattito sarà il binomio ‘Tradizione e Innovazione’. I due chef delle Terre del Bussento delizieranno gli ospiti con piatti a base di tradizione e genuinità. Lo chef Genesio Torre, ormai alla sua quinta presenza a Sanremo a fianco del progetto ‘Terre del Bussento’, preparerà ‘Fusilli con uova di tonno al profumo di limone con olio Evo’. E lo chef Giuseppe Montuori preparerà ‘Crostone con alici di Menaica e olio Evo’. Il menù sarà completato dai salumi e dai formaggi prodotti rigorosamente nelle Terre del Bussento.

Nel primo pomeriggio (15.15) al centro dell’incontro sarà il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Area Protetta più grande d’Italia. Il Parco è tra le pochissime Aree Protette al mondo ad avere ben 4 riconoscimenti UNESCO e, tra questi, il più importante è quello legato alla Dieta Mediterranea. Alle 16.15 si parlerà dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Un’occasione unica per raccontare come si sta perseguendo l’obiettivo di tutelare un inestimabile patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico.

Due oggi le presentazioni di libri: alle 18 lo scrittore Paolo Mezzana presenterà il suo libro ‘I Dialoghi della Vagina’. Un viaggio nella psicologia e nella sessualità femminile che suggerisce alle donne una modalità nuova per conoscersi con più consapevolezza e coraggio, e agli uomini una nuova angolazione per avvicinarsi con più cura ai bisogni e alla bellezza di chi sta loro accanto. Alle 18.30 sarà la volta del critico musicale Dario Salvatori che presenterà ‘Il Dizionario della Canzone 2020’.

Alle 19 l’appuntamento è con la finale del festival della musica leggera ‘Canto per te’ alla quale parteciperanno alcuni giovani promettenti cantanti provenienti da tutta Italia. La giornata nel Salotto del festival terminerà come sempre con la proiezione su grande schermo della quarta serata del 70° Festival di Sanremo (aperta al pubblico).

Da una Domus all’altra approdiamo così a Casa SIAE in piazza Colombo per l’ultimo giorno di programmazione. Si parte alle ore 15.00 con il quarto e ultimo Caffè d’Autore: Eddy Anselmi, storico della musica leggera e del costume, giornalista, social media manager e autore tv, racconterà ‘I primi memorabili 70 anni del festival di Sanremo’, con passione e un occhio speciale alle storie e alle curiosità del Festival e ai cambiamenti musicali e di costume che accompagnano la macchina festivaliera più amata dagli italiani. Alle 18.00 la responsabile dell'ufficio SIAE Italia Music Export, Nur Al Habash, illustrerà i successi della musica italiana all'estero. Verrà presentato infatti uno speciale report interattivo che riassume i primi due anni di attività dell’ufficio SIAE creato per supportare l'internazionalizzazione della nostra musica. Si presenteranno anche i nuovi bandi e i finanziamenti 2020 per sostenere i concerti dei musicisti italiani al di fuori dei confini nazionali e i viaggi di lavoro all'estero degli operatori dell'industria musicale italiana.

L’ultima guest house dedicata al festival ‘Suite 2020’, allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, nel suo ultimo giorno di programmazione ospiterà, a partire dalle 17, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Roberta Morise intervistata dalla giornalista Vittoriana Abate.



Ultimo giorno anche per il ‘Red Carpet Show’, lo spettacolo condotto dallo showman Gianni Rossi davanti all’Ariston. Lo start è previsto intorno alle 15. Anche l’intrattenimento nel centro della ‘movida’ matuziana si avvia verso la conclusione. Oggi in piazza Bresca, dalla 19 alle 21, l’appuntamento è con ‘Mimì Sarà in tour’: tutta la storia musicale di Mia Martini reinterpretata dai giovani artisti di ‘Casa Mimì’ e ‘Mimì Sarà Band’ con la partecipazione di Luisa Corna e Aida Cooper. Alle ore 23, dj set con Dj Jogy Vathi. In Piazza Sardi, dalle 19, dj Daniele Reviglio proporrà una selezione di rifacimenti in chiave jazz/swing/lounge dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni 70/80/90. Dopo cena sonorità moderne e raffinate avvolgeranno la piazza fino a notte inoltrata spaziando tra soulful, funky e musica house, sempre a cura del dj Daniele Reviglio. Alle 21 proiezione su maxi schermo della quarta serata del festival.

Rimangono ancora allestite tre esposizioni a tema festivaliero: al Casinò continua fino a domenica la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’. All’outlet di lusso ‘The Mall’ in Valle Armea procede la mostra ‘The Fashion Side of Festival’ realizzata con gli abiti che hanno fatto la storia del festival. La terza si trova al Forte di Santa Tecla denominata ‘Sanremo 70’ e ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi della Kermesse canora.

Anche il ‘Nutella Stage’, il palco in piazza Colombo, chiude i battenti questa sera con l’esibizione di Biagio Antonacci. Per finire, a notte inoltrata cala il sipario all’Ariston ma non ancora al Victory Morgana Bay. Con un susseguirsi di emozioni e di colori ‘The secret’ condurrà i partecipanti in un teatro di magia e viaggi della fantasia dalla cena all’alba toccando apici di coinvolgimento artistico e musicale in vari momenti nei quali gli ospiti si ritroveranno in un mondo fantastico.