A Taggia è il giorno della Festa di San Benedetto: al mattino la costruzione delle pire e stasera il percorso con le cascate

Oggi a Taggia si rivivrà la tradizionale Festa di San Benedetto. Il clima di questo atteso momento si potrà già respirare fin dalle prime ore del mattino con la comunità impegnata a preparare le gigantesche pire che staserà diventeranno i falò nelle piazze.



IL PROGRAMMA - La festa prenderà il via alle 21 con l'accensione delle pire ed il primo dei quattro spettacoli che animeranno l’evento, cadenzati, a mezzora di distanza l’uno dall’altro: il primo sarà in via Soleri, il Pantan, piazza Cavour, piazza SS. Trinità ed in piazza Beato Cristoforo (Convento dei Domenicani), dove alle 23 si terrà il gran finale. I momenti pirotecnici saranno a cura della ditta Pirostar di De Angelis di Caserta.



LA STORIA - Questa festa affonda le radici nella storia di Taggia. Di fronte all'arrivo dal mare degli invasori saraceni, fu San Benedetto a consigliare alla comunità tabiese di accendere le grosse pire di fuoco, per dare l'illusione che la cittadina fosse già stata saccheggiata. Un astuto stratagemma che permise alla comunità di salvarsi. Taggia nel corso degli anni ha fatto proprio questo momento. La festa tradizionale di San Benedetto si è evoluta molto in questi anni, passando dalla costruzione artigianale dei furgari (fatti in casa dalle famiglie del luogo) fino ad arrivare allo spettacolo odierno che si svolge in totale sicurezza.



LA MOSTRA FOTOGRAFICA - Oggi sarà anche l'ultimo giorno per ammirare l'esposizione dedicata alla festa tradizionale di San Benedetto. Aperta il 31 gennaio, questa mostra offre oltre 200 fotografie d'autore ed alcuni oggetti per entrare nello spirito di questo atteso appuntamento. L'esposizione rimarrà aperta anche questo pomeriggio dalle 17 alle 19 a Santa Teresa, nel centro storico di Taggia.



UNA FESTA IN SICUREZZA - Il Comune di Taggia, l’organizzatore dell'evento e l’associazione Fuochi Storici, in collaborazione con l’ente, puntano molto sul rispetto delle condizioni di sicurezza. Nei giorni scorsi il sindaco ha emanato due ordinanze per regolamentare questo aspetto.

In particolare uno dei due documenti impone il divieto di accensione di fuochi d’artificio, di fontane di fuoco e articoli similari, di falò e di ogni altro genere di artificio pirotecnico su tutto il territorio del Comune di Taggia, ad eccezion fatta di quelli autorizzati.



In più, dalle 16 di oggi, 8 febbraio, alle ore 6,00 di domani, 9 Febbraio 2020 (Domenica) divieto di vendita e somministrazione di bevande a contenuto alcolico superiore a gradi 21. Stop anche alla somministrazione e asporto di altri generi di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido potenzialmente contundente. Saranno accettati soltanto contenitori in plastica priva di tappo di chiusura o in bicchieri in plastica aperti monouso.



Inoltre è disposta la cessazione di qualsiasi forma di intrattenimento musicale “all’aperto” (concertini, impianti stereofonici, ecc.) perentoriamente al massimo alle ore 24,00 del giorno 8 Febbraio 2020.



La Festa si svolge con il coinvolgimento dell'intero paese e dei suoi locali che animeranno al serata dal tardo pomeriggio. L'area del centro storico sarà chiusa al traffico e saranno controllati gli accessi, per verificare che non si introducano nella zona dei festeggiamenti oggetti vietati. Tutto questo grazie ad un massiccio dispiegamento di forze che comprende l'impiego in campo di numerosi volontari e delle forze dell'ordine.