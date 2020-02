A Festival concluso ora si deve pensare ad 'Area Sanremo': Massimo Cotto "Bisogna partire in anticipo" (Video)

Il Festival di Sanremo sta per terminare ed ora nella città dei fiori, in chiave musicale, bisogna pensare con grande attenzione all’edizione 2020 di ‘Area Sanremo’, il concorso canoro che porta sul palco dell’Ariston e che, secondo i rumors dell’anno scorso, vorrebbe essere trasportato in qualche modo verso una formula ‘talent’, che potrebbe garantire maggiori presenze e partecipazioni.

Purtroppo al Festival i due esponenti di ‘Area Sanremo’, scelti dalla Rai per partecipare alla sezione ‘Giovani’ del Festival, sono stati eliminati subito ed hanno potuto godere di un solo passaggio televisivo. Il commento in merito del direttore artistico del concorso, Massimo Cotto: “Quest’anno non è andata bene ed è un rammarico perché sono usciti di poco, anche se ogni volta che si partecipa ad un concorso si deve accettare il responso delle giurie. L’unico problema è che eliminare direttamente, soprattutto se sei un giovane, è pericolosissimo perché vuol dire rallentare la carriera per un anno o due. Vincere è una possibilità mentre crescere sul palco è una certezza”. Bisognerebbe rivedere un po’ la formula? “Ogni anno si cambia e va accettato, altrimenti anche quando vengono eliminati da noi si potrebbe rimbrottare qualcosa”.

Come sarà ‘Area Sanremo 2020’: “Al momento il mio contratto è scaduto e bisognerà vedere se sarà riconfermato. Io sono innamorato di Sanremo e di perché è la città della mia adolescenza e sono innamorato di ‘Area Sanremo’. Purtroppo partire tardi è penalizzante e, quindi, a chiunque sarà direttore artistico e membro della commissione auguro di partire con grande anticipo. In questo modo si riducono di molto i margini di errori. Io non ne parlerò mai male ma bisogna partire presto perché solo così si riesce a lavorare bene e con una progettualità giusta”.