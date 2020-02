70° Festival: i Pinguini Tattici Nucleari portano le cuore il ricordo di Rock in the Casbah “Posto evocativo, per noi è stato un bellissimo momento” (Video)

Per i Pinguini Tattici Nucleari il Festival è un ritorno a Sanremo dopo la loro esibizione da headline a Rock in the Casbah, il festival rock più amato del Ponente e che da 20 anni anima il centro storico da piazza San Costanzo.

A margine del loro intervento in sala stampa li abbiamo intercettati proprio per rievocare quei momenti. “Quel posto è super evocativo - ci hanno detto - un cortile con proiezioni sui muri, un bellissimo momento. Ricordiamo una serata molto movimentata, poi andare in giro per i vicoli di Sanremo fino a trovare l’Ariston…e ora ci siamo dentro”.